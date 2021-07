Gheorghiță, în legătură cu certificatul verde digital: „România se racordează la mecanismul european” Certificatul verde digital este un demers integrat, european, prin care Romania se racordeaza la mecanismul european, incat sa se faciliteze libera circulație a oamenilor intre state, cu evitarea anumitor masuri restrictive, precizeaza Valeriu Gheorghița. „Azi este ziua in care se lanseaza descarcarea certificatului verde digital care e folosit la nivel european. Este un demers integrat, european, in care Romania se racordeaza la mecanismul european, incat sa putem facilita libera circulație a oamenilor intre state, cu evitarea anumitor masuri restrictive, facand dovada la trei informații – vaccinare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

