GHEORGHIȚĂ a dat o VESTE EXTRAORDINARĂ celor care lucrează în învățământ Personalul din sistemul de invațamant va fi vaccinat impotriva COVID-19 la inceputul lunii februarie, sfarșitul luni ianuarie, a spus, marți, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați "Este prevazut in strategia de vaccinare. Personalul din invatamant este prevazut in randul personalului care desfatoara activitati esentiale. (...) Vorbim de un procent de intentie de vaccinare de circa 50%. Vom vedea in final care va fi procentul in domeniul invatamantului. Moment exact in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, despre faptul ca la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, vaccinul anti-COVID a ajuns in cutii de pizza, ca acest lucru nu are importanța și nu afecteaza siguranța vaccinului. Initial, la auzul stirii, Valeriu Gheorghita…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu este in categorii de risc, este estimata sa inceapa in luna aprilie, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- Personalul din sistemul de invațamant va fi vaccinat impotriva COVID-19 la inceputul lunii februarie, sfarșitul luni ianuarie, a spus, marți, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. "Este prevazut in strategia de vaccinare. Personalul din invatamant este prevazut…

- El a mai spus ca ”daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de vaccinuri pe zi”, in cadrul unei videoconferințe cu prefecții. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Florin Cițu a mai spus ca cele 932 de centre de vaccinare organizate…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat intr-o intervenție la Digi24 ca se dorește o accelerare a procesului de vaccinare și cel mai probabil in ianuarie se va incepe și a doua etapa de imunizare, pentru persoanele varstnice și cu boli cronice, in pararel…

- Primul roman care va fi vaccinat antiCOVID-19 dupa ce vaccinul a ajuns in țara face parte din randul personalului medical, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița.„Avem o strategie de vaccinare și va fi respectata. Prima pesoana care va fi vaccinata e din randul personalului…

- ”Eliminarea taxei de pod de la Giurgiu este o prioritate si am reusit in negocierile cu celelalte partide ca ea sa fie asumata de toata Coalitia de guvernare”, a declarat ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Catalin Drula, in Parlament. Intrebat daca intentioneaza sa instituie taxa de…

- Specialiștii din cadrul grupului de lucru privind campania de vaccinare i-au spus ca gestul sau ar putea duce insa la speculații, a declarat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, invitat la Digi24. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat…