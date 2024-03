De Ziua Personalului Medical, sindicatele din Sanatate au ales sa iasa in strada. Astfel, in cursul zilei de astazi peste 5.000 de asistenți, medici și cadre medicale vor porni din Piața Victoriei spre Ministerul Sanatații și Piața Constituției, acolo unde iși vor striga nemulțumirile. Sindicaliștii din sanatate cer acordarea de sporuri pentru „condițiile periculoase cu care se confrunta la locul de munca”, precum și alte mariri salariale . Protestul nu este privit cu ochi buni, mai ales, in contextul in care țara noastra ocupa primul loc in clasamentul Uniunii Europene in privința mitei acordate…