Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, județul Suceava a fost martorul unei confruntari intense intre Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, și George Simion, liderul AUR. Conflictul a izbucnit in urma unei invitații lansate de Flutur pentru o discuție directa și civilizata in cadrul Casei de…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat, duminica, impreuna cu primarul Ion Lungu și deputatul Ioan Balan , pe liderul AUR George Simion, intr-o sala pregatita la Casa Culturii din Suceava. Liderul formațiunii nu a venit, deoarece se afla la miting.

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat duminica, la ora 15:00, pe liderul AUR George Simion și o delegație a acestui partid la o discuție directa intr-un birou amenajat in interiorul Casei de Cultura Suceava. In cele din urma, intalnirea nu a mai avut loc in locația pregatita de ...

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca liderul AUR George Simion a dovedit ca este fricos dupa ce nu a venit la discuția directa și civilizata la care l-a invitat in incinta Casei de Cultura. Gheorghe Flutur, alaturi de prim-vicepreședinții…

- Filiala AUR Suceava a organizat, duminica, un amplu miting de protest impotriva președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la care au participat peste 3000 de persoane. In timpul manifestației AUR, Gheorghe Flutur a ieșit cu un microfon in mana și i-a transmis lui George Simion ca-l…

- Gheorghe Flutur lanseaza o provocare de proporții pentru liderul AUR, George Simion: sa candideze la șefia Consiliului Județean Suceava și, in caz de infrangere, sa se retraga definitiv din politica. Acest anunț vine in contextul unui schimb de replici aprins intre cei doi, in urma mitingului organizat…

- "L-ati vazut pe dl flutur? Nu vine la munca, nu? Dl Flutur ignora ca nu sunt locuri de munc in judet. Duminica ii astept pe toti sucevenii sa participe la un protest fata de felul in care conduce Flutur acest judet. E timpul sa mearga acasa, sa se retraga", a declarat Simion, intr-un video postat pe…

- "L-ati vazut pe dl flutur? Nu vine la munca, nu? Dl Flutur ignora ca nu sunt locuri de munc in judet. Duminica ii astept pe toti sucevenii sa participe la un protest fata de felul in care conduce Flutur acest judet. E timpul sa mearga acasa, sa se retraga", a declarat Simion, intr-un video postat pe…