- Astazi, județul Suceava a fost martorul unei confruntari intense intre Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, și George Simion, liderul AUR. Conflictul a izbucnit in urma unei invitații lansate de Flutur pentru o discuție directa și civilizata in cadrul Casei de…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat, duminica, impreuna cu primarul Ion Lungu și deputatul Ioan Balan , pe liderul AUR George Simion, intr-o sala pregatita la Casa Culturii din Suceava. Liderul formațiunii nu a venit, deoarece se afla la miting.

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca liderul AUR George Simion a dovedit ca este fricos dupa ce nu a venit la discuția directa și civilizata la care l-a invitat in incinta Casei de Cultura. Gheorghe Flutur, alaturi de prim-vicepreședinții…

- Filiala AUR Suceava a organizat, duminica, un amplu miting de protest impotriva președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la care au participat peste 3000 de persoane. In timpul manifestației AUR, Gheorghe Flutur a ieșit cu un microfon in mana și i-a transmis lui George Simion ca-l…

- Doi politicieni iar s-au luat la harța in „curtea școlii”, fiind vorba despre liderul PSD, Marcel Ciolacu și liderul AUR, George Simion, cei doi ajungand in tot acest conflict chiar și la afirmații despre familii. Conflictul celor doi a luat naștere la emisiune difuzata de Digi24, in care liderii partidelor…

- BALUL BOBOCILOR LER… Intr-o seara magica de sfarsit de toamna, liceenii de la Liceul Teoretic „Emil Racovita” au transformat sala de spectacole a Casei de Cultura „Constantin Tanase” Vaslui intr-un adevarat taram al viselor si al entuziasmului. Balul Bobocilor, organizat cu migala si pasiune de catre…

- Ziua Internaționala de Combatere a Diabetului (14 noiembrie) a fost marcata și in Bacau de Lions Club Moldova și de Școala Sanitara Postliceala Sanity. Membrii Lions Club au fost prezenți in piațeta din fața Casei de Cultura, unde au discutat cu trecatorii despre diabet și au distribuit fluturași intitulați…

- Un pompier sucevean, plutonierul adjutant Radu Pețenghea , a fost medaliat cu aur la “Concursul – Semtex Grand Prix 6” desfașurat in incinta Casei de Cultura din Suceava pe data de 29 octombrie, unde a obținut locul I la categoria „Culturism Masters Open”. Dupa obținerea acestei performanțe ISU Suceava…