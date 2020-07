Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, precizări despre viitorul său politic Sunt și RAMAN INDEPENDENT! Voi fi mereu doar DEPENDENT DE CIUGUD! Acesta este raspunsul sincer pe care il ofer tuturor celor care m-au intrebat in legatura cu viitorul meu politic. Dupa excluderea din PSD și dezamagirea amara pe care am simțit-o cu privire la mediul politic din Romania, am decis ca pentru mine politica este un subiect inchis. Va ramane inchis și prefer sa consum timpul alocat pana acum politicii in sprijinul oamenilor din Ciugud. Singura politica pe care o indragesc și pe care o voi face mereu cu sufletul deschis este politica cetațeanului, politica oamenilor. In legatura cu mesajul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Liberalii nu vor avea candidat propriu pentru primaria Ciugud, alegând sa-l susțina pe actualul primar Gheorghe Damian, ex-PSD, acum independent. „PNL Alba respecta performanta administrativa de la Ciugud si a decis sa nu aiba un candidat propriu la primaria comunei Politica trebuie…

- Comunicatul președintelui executiv al PNL Alba, Ion Dumitrel, puncteaza faptul ca nu este vorba despre un joc politic si ca nu l-a invitat pe Gheorghe Damian sa se alature PNL-ului. "PNL Alba respecta performanta administrativa de la Ciugud si a decis sa nu aiba un candidat propriu la primaria…

- Politica trebuie sa insemne respect si corectitudine, iar performantele administrative ale unei administratii trebuie recunoscute. Performanta administrativa a domnului primar Gheorghe Damian, proiectele propuse si colaborarea excelenta intre Primaria Ciugud si Consiliul Judetean Alba conduc la o decizie…

- Ziarul Unirea PNL Alba va susține candidatura lui Gheorghe Damian la Primaria Ciugud. Ion Dumitrel: ”Pentru mine și pentru PNL Alba este o dovada de normalitate politica” Ion Dumitrel: PNL Alba respecta performanta administrativa de la Ciugud si a decis sa nu aiba un candidat propriu la primaria comunei…

- Turbulentele de pe piata muncii vor obliga viitorii candidati la primarii sa-si introduca in programele electorale un punct de mare interes: crearea de noi locuri de munca. Se pune intrebarea cum poate un primar ajuta la infiintarea unor noi locuri de munca? Raspunsul este atat de simplu incat ii lasam…

- „Copilăria este inima tuturor vârstelor”, spunea Lucian Blaga. Dragi copii, mai mari sau mai mici, Vă doresc ca toate zilele să vă fie pline să râsete, să vă păstrați întotdeauna vie curiozitatea de a pune întrebări dar și răbdarea de a afla răspunsuri! Vă doresc ca bucuria creativității…

- Primarul general al Capitalei a recunoscut ca au existat discutii pentru o posibila alianta inainte de pandemia de coronavirus. "Am avut inainte de pandemie legate de perspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart. Pandemia a oprit aceste…

- MESAJE DE ZIUA MAMEI 2020. "Tu ai adus in calea mea fericire, bunatate si dragoste. Multumesc pentru lectiile de viata pe care mi le-ai daruit. De la tine am invatat ca pot fi sensibila, dar si puternica, in acelasi timp. In aceasta zi de primavara iti adresez un gand bun si curat, dar si un martisor…