Germanii sunt tot mai interesaţi de dosarele opozanţilor poliţiei secrete Stasi Conform agentiei care gestioneaza arhiva Stasi, autoritatile au primit cu 11.200 de aplicatii mai mult decat in 2018. Aproximativ 35.500 de persoane au inaintat o solicitare pentru prima data.



De cand a fost lansat agentia, la sfarsitul anului 1990, aproximativ 3,3 milioane de aplicatii individuale au fost inaintate pentru a fi consultate dosarele Stasi.



Alte 3,4 milioane de solicitari au fost facute de entitati publice sau non-publice. Circa 37.000 de aplicatii au fost trimise de catre cercetatori sau media.



Agentia a primit in total circa 7,3 milioane de aplicatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

