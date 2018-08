Germanii se mobilizează pentru RECENSĂMÂNTUL INSECTELOR Societatea Germana pentru Conservarea Naturii (NABU) i-a invitat pe rezidentii germani sa petreaca o ora intr-o zona insorita, calduroasa si uscata, lipsita de vant, si sa numere toate insectele pe care le vad in acel interval. Acest recensamant mai putin obisnuit va avea loc in perioada 3 - 12 august.



Iubitorii de natura trebuie sa noteze numele insectelor pe care le vad in orice zona verde - gradina, pajiste, mlastina sau padure - in a doua parte a recensamantului insectelor din acest an.



Rezultatele pot fi trimise specialistilor de la NABU prin intermediul unei aplicatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

