Stiri pe aceeasi tema

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.Finlanda isi propune…

- Cea mai mare economie a Europei importa in principal gaze din Rusia, Norvegia, Tarile de Jos, Marea Britanie si Danemarca, dar s-a orientat mai mult catre gaze naturale lichefiate (GNL) de la criza din Ucraina. Statisticile din iunie ale biroului de comert exterior al Germaniei reflecta impactul invaziei…

- Filiala SPD din Hanovra, fieful fostului cancelar, in varsta de 78 de ani, apreciaza ca acesta nu a incalcat statutul partidului. ”Gerhard Schroder nu s-a facut vinovat de vreo incalcare a statutului partidului, pentru ca nu s-a putut demonstra nicio incalcare impotriva acestuia”, anunta intr-un comunicat…

- O’Leary a facut declaratia dupa ce compania sa aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a inregistrat un profit de 170 de milioane de euro pentru cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii iunie, primul trimestru al exercitiului sau financiar. Profitul este cu mult sub profitul de…

- Twitter a raportat vineri rezultate pentru trimestrul al doilea care au ratat estimarile analistilor privind castigurile, veniturile si cresterea numarului de utilizatori, dand vina, partial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, transmite CNBC. Actiunile…

- ”Actionarii au hotarat ca in situatia actuala nu este oportun sa se plateasca dividende pe baza rezultatelor anului 2021. In acest moment, Gazprom prioritizeaza implementarea programului sau de investitii, inclusiv extinderea infrastructurii de gaze in regiunile Federatiei Ruse si pregatirile pentru…

- Dupa achiziția COS Targoviște in luna martie a acestui an, AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din oțel si oteluri speciale din Europa, a demarat procesul de recrutare de personal și modernizare a combinatului și a inceput producția de oțel – beton sub brandul Donalam, ajungand…