- Un barbat care s-a infectat a doua oara cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali, acesta fiind primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, relateaza dpa.

- Plamanii actorului erau extrem de afectati, in ultimele zile, si necesitau ventilare artificiala. "Bogdan Stanoevici a fost supus recent unei interventii prin care i-au fost pusi plamanii in repaus total, timp de 7 pana la 15 zile", spuneau medicii, la sfarșitul lunii decembrie. Stanoevici fusese trecut…

- Opt angajati - sapte femei si un barbat, cu varste cuprinse intre 38 si 54 de ani - ai unui azil de batrani din Stralsund, in nord-estul Germaniei, au fost vaccinati din greseala cu cinci doze de vaccin impotrova covid-19, fara consecinte sanitare grave in acest stadiu, relateaza AFP.

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000 de cazuri noi…

- Un detinut de la Penitenciarul Iasi, confirmat cu noul coronavirus, a murit la un spital din Bucuresti. Barbatul era in varsta si avea mai multe afectiuni. ”Va informam ca, in data de 09.12.2020, intr-un spital public din municipiul Bucuresti, a survenit decesul unei persoane custodiate de…

- Criminalul Peter Sutcliffe, supranumit „Spintecatorul din Yorkshire” dupa ce timp ce cinci ani a injunghiat și a omorat din bataie cel puțin 13 femei, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus, a anunțat postul Sky, citat de Reuters. Sutcliffe a murit in spital, conform unui purtator de cuvant al…