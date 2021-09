Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au efectuat, joi, perchezitii in sediile Ministerului de Finante si Ministerului Justitiei, in cadrul unei investigatii privind activitati financiare ilegale, un caz care intervine...

- Autoritatile germane au efectuat, joi, perchezitii in sediile Ministerului de Finante si Ministerului Justitiei, in cadrul unei investigatii privind activitati financiare ilegale, un caz care intervine inaintea scrutinului parlamentar programat in Germania pe 26 septembrie, anunța Mediafax. Investigatia…

- Procurorii germani au anuntat joi ca au confiscat documente la Ministerul de Finante si Ministerul de Justitie ca parte a unei anchete privind o posibila obstructionare a justitiei de catre o agentie guvernamentala care este responsabila de investigarea spalarii banilor, relateaza Reuters și Agerpres.…

- E disputa judiciara in Germania, din cauza unui pensionar care a depozitat in subsolul casei sale un tanc, o arma antiaeriana și o torpila din cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza BBC . Articolele au fost scoase in 2015 dintr-o casa din orașul Heikendorf, din nordul țarii, cu ajutorul armatei.…

- Guvernul Angela Merkel a aprobat, miercuri, un fond de urgenta in valoare de 200 de milioane de euro pentru actiuni de asistenta pe termen scurt dupa inundatiile produse in vestul Germaniei, soldate cu cel putin 170 de morti, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ministrul german de…

- Guvernul Angela Merkel a aprobat, miercuri, un fond de urgenta in valoare de 200 de milioane de euro pentru actiuni de asistenta pe termen scurt dupa inundatiile produse in vestul Germaniei, soldate cu cel putin 170 de morti, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ministrul…

- Comedie politica totala in PNL. Cel mai nou episod, furnizat de Emil Boc, primul susținator al lui Florin Cițu in lupta pentru șefia partidului. Pentru a explica de ce trebuie sa fie Cițu președintele PNL, Boc a facut comparatie cu situația cancelarului Germaniei, Angela Merkel si fostul prim ministru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca autorul afgan al omorului unui conational, in zona Garii de Nord Timisoara, in luna aprilie, a fost prins in noaptea de joi spre vineri pe aeroportul din Atena, Grecia, si urmeaza demersurile pentru escortarea lui in Romania…