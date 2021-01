Germania: record al deceselor COVID-19, caută restricții mai dure din cauza mutației extracontagioase Germania a raportat un numar record de 1.188 de decese zilnice cauzate de COVID-19 vineri, la doar cateva zile dupa inasprirea ulterioara a unui blocaj național, pe fondul temerilor ca o varianta mai transmisibila a coronavirusului poate pune presiune suplimentara pe spitalele aflate in dificultate, relateaza Reuters. Cea mai mare și mai populata economie din […] The post Germania: record al deceselor COVID-19, cauta restricții mai dure din cauza mutației extracontagioase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Vaticanul le-a spus luni romano-catolicilor ca este acceptabila din punct de vedere moral sa utilizarea vaccinurilor COVID-19 chiar daca in producția lor s-au folosit linii celulare extrase din țesuturile fetușilor avortați, relateaza Reuters. O nota a congregației doctrinare a Vaticanului, Congregația…

- Cercetatorii spanioli au descoperit ca pacienții Covid care au ajuns in spital cu niveluri de zahar din sange peste nivelul normal au șanse mai mari de a muri acolo – indiferent daca au fost diabetici, relateaza Reuters, citand cele mai recente studii in domeniu referitoare la cauzele mortalitații…

- Doi pacienti in stare grava din Sibiu, diagnosticati cu COVID-19, au ajuns la o clinica din Germania, cu avioane platite de ei, din cauza ca spitalele publice in care erau internati, Spitalul Militar de Urgenta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, nu au ECMO, adica ”plaman articial” functional, potrivit…

- Coreea de Sud s-a confruntat, sambata, cu o reapariție a cazurilor de COVID-19, iar un inalt oficial a avertizat ca ar putea fi cel mai mare val de infecții din țara daca raspandirea nu va fi limitata rapid, relateaza Reuters. Agenția Coreeana de Control și Prevenire a Bolilor a raportat 386 de noi…

- CFR Calatori suspenda temporar, incepand de luni, 9 noiembrie, circulatia mai multor trenuri, destinate navetei elevilor, a anuntat, sambata, compania, conform Agerpres. “Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19, incepand cu data de 09.11.2020, CFR Calatori suspenda temporar circulatia urmatoarelor…

- Incidența infecției cu coronavirus a crescut, sambata, in Cluj-Napoca la peste cinci cazuri la mie, un record; in Dej și Gherla incidența era peste 6. In Florești, cea mai mare comuna din țara, incidența era, sambata, de 5,05 cazuri la mie, relateaza Actual de Cluj. Un numar de 26 de unitați administrativ-teritoriale…

- Proprietarii de puburi din pfocarele COVID-19 din Anglia se gandeau, marți, la o intrebare care ar putea decide daca supraviețuiesc sau se scufunda din cauza blocarii coronavirusului: cand este un pub un pub și cand devine un restaurant?, transmite Reuters. Intrebarea a starnit o discuție bizara cu…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…