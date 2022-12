”Esecurile recente ale vehiculului de lupta de infanterie Puma sunt un regres major”, a spus Lambrecht intr-un comunicat, adaugand ca ea a solicitat un raport pe aceasta tema pana la sfarsitul saptamanii viitoare. Actiunile Rheinmetall, care produce tancurile impreuna cu Krauss-Maffei Wegmann (KMW), au scazut cu 7% dupa anuntul ministrului. ”Trupele noastre trebuie sa se poata baza pe sisteme de arme robuste si stabile chiar si in lupta”, a spus Lambrecht, asigurand in acelasi timp aliatilor NATO ca se pot baza in continuare pe Berlin pentru a-si indeplini obligatiile de pregatire ca parte a unei…