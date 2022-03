Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei ruse a Ucranei, vrea sa cumnpere sistemul israelian de aparare antiracheta de Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, relateaza AFP. Potrivit sursei citate, Berlinul nu a luat inca o hotarare oficiala…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, indeamna Rusia la un armistitiu temporar, pentru ca Ucraina sa poata repara o linie electrica ce alimenteaza Centrala Nucleara de la Cernobil si avertizeaza ca este posibil sa aiba loc ”scurgeri” de radiatii in cazul in care pana de curent continua, relateaza…

- Ministrul de externe din China, Wang Yi, a discutat la telefon, pentru a doua oara de cand a inceput razboiul in Ucraina, cu secretarul de stat american Antony Blinken si i-a transmis ca Beijingul se va opune oricarei actiuni care adauga „gaz pe foc”, relateaza The Guardian. Potrivit presei americane,…

- Ministerul de Externe din Germania le-a cerut cetatenilor germani sa paraseasca imediat Ucraina, in contextul temerilor cu privire la invadarea tarii de catre Rusia, relateaza The Guardian. “S-au emis avertismente de evitare a calatoriilor catre Ucraina. Cetatenilor germani li se cere sa paraseasca…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa pana nu demult in mod categoric de foști și actuali decidenți politici – care imparțeau cu o lejeritate demna de o cauza mai buna etichete precum ”agitatori”, ”extremiști” ori ”conspiraționiști” tuturor oponenților politici care le puneau la indoiala…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare „majora” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca raspuns la mișcarile de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sambata, Guvernul de la Londra. „Am ordonat forțelor noastre armate sa se pregateasca de o desfașurare in Europa saptamana…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) In vreme ce ecologiștii și o buna parte a presei marșaluiesc fara nicio strabatere pe drumul pavat cu bune intenții al presupusei salvari a planetei, susținand politici pe alocuri aberante, care se prabușesc la contactul cu realitatea, industria germana (cu tot…

- Fostul ministru al Finanțelor și actual al Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, susține ca statul nu poate “plati la nesfarșit, pentru toata lumea”, facturile la energie, la gaze, și acum și combustibil, și pentru alimentele de baza, așa cum preconizeaza Guvernul sa ia masuri. Ministrul liberal Dan Vilceanu…