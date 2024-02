Stiri pe aceeasi tema

- PNL Suceava reacționeaza dupa manifestația membrilor AUR din zilele trecute cand s-a cerut capul lui Gheorghe Flutur. PNL organizeaza duminica, 4 februarie, un miting anti-extremism in centrul municipiului Suceava, la care sunt așteptați mii de oameni. Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL, a declarat…

- Presedintele consiliului de supraveghere al Siemens Energy, Joe Kaeser, a avertizat cu privire la o reaparitie a extremismului de dreapta in Germania, in timp ce tara intra intr-o a doua saptamana de proteste la nivel national impotriva partidului Alternativa pentru Germania (AfD), transmite Reuters.

- Peste 1,4 milioane de manifestanti s-au adunat in weekend in Germania impotriva partidului nationalist de dreapta AfD, au anuntat organizatorii. Demonstratiile au venit una dupa alta in ultima saptamana, iar amploarea mobilizarii este fara precedent, relateaza AFP si Reuters, citate de news.ro.Afluxul…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada in orasul Hanovra din nordul Germaniei pentru a protesta impotriva extremismului de dreapta, mitinguri similare avand loc in toata tara, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Fostul presedinte german Christian Wulff si premierul landului Saxonia Inferioara, Stephan…

- Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat duminica in Germania, dupa dezvaluirea unui plan de expulzare in masa a persoanelor de origine straina, elaborat de partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), aflat in crestere in sondaje, scrie AFP.

- Volodimir Zelenski a cerut, marti seara, noi masuri globale impotriva celor care ajuta Rusia dand asigurari ca sunt semne ca sanctiunile occidentale functioneaza, intrucat exista „dovezi clare” ale unei incetiniri a industriei rusesti de aparare. Pe de alta parte, el a subliniat ca Ucraina trebuie sa-si…

- Agricultorii germani, furiosi din cauza unei reduceri a avantajelor fiscale care le sunt destinate, au blocat luni numeroase drumuri in Germania, lansand astfel o serie de greve si proteste la care s-a afilat și extrema dreapta, relateaza AFP și The Guardian.

- Ministra germana de interne, Nancy Faeser, a declarat ca reactia la un eventual atac al islamistilor asupra catedralei din Koln arata ca autoritatile din domeniul securitatii trateaza in mod serios astfel de amenintari.