- Economia germana a intrat in recesiune in primele trei luni ale acestui an, in conditiile in care Produsul Intern Brut a inregistrat o contractie de 0,3% comparativ cu trimestrul precedent, arata datele revizuite publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters.

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in martie, in urma reducerii livrarilor catre Statele Unite si China, conform datelor publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmit DPA si Reuters.Exporturile au scazut cu 5,2% in martie,…

- Rata anuala a inflatiei a incetinit semnificativ in Germania in luna martie, gratie in principal decelerarii preturilor la energie, ca urmare a efectului de baza dar si a masurilor guvernamentale, arata datele oficiale publicate joi, transmite Bloomberg.Indicele armonizat al preturilor de consum…

- Productia industriala in Germania a crescut mai mult decat se estima in ianuarie, pe fondul redresarii productiei de bunuri intermediare, transmit DPA si Reuters.Conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), productia industriala a inregistrat in ianuarie o crestere…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,5%, dupa ce cazuse in teritoriu negativ in timpul diminetii. Actiunile companiilor din sectorul alimentelor si bauturilor au condus castigurile, cu un avans de 1,8%, in timp ce titlurile bancilor au scazut cu 0,8%. Inflatia totala…

- Importurile de gaze naturale ale Germaniei au costat dublu in 2022 comparativ cu 2021, chiar daca volumele de gaze importate s-au redus cu 30%, arata datele oficiale publicate miercuri de Oficiul Federal german pentru Economie si Controlul Exporturilor (BAFA), transmite Reuters, informeaza AGERPRES…