- O larga majoritate a germanilor este in favoarea impunerii unei limite in ceea ce priveste durata de timp in care un politician poate fi cancelar federal, arata un sondaj, informeaza duminica dpa. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de YouGov la comanda dpa, 61% dintre respondenti sunt…

- Popularitatea alianței conservatoare a premierului Angela Merkel a ajuns la un minim istoric, adâncind o aparenta reorientare în opțiunile de vot ale germanilor, relateaza CNBC.Uniunea Creștin Democrata (CDU) a lui Merkel și partidul sau sora din Bavaria, Uniunea Creștin Sociala…

- Verzii germani se afla în fruntea intențiilor de vot la cinci luni de la alegerile legislative și îi depașesc pe conservatorii Angelei Merkel, potrivit unui sondaj difuzat de postul ARD și citat de AFP.Cu 26% din intențiile de vot, ecologiștii sunt cu trei puncte înaintea Uniunii…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava saluta decizia Verzilor germani de a o desemna pe Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, candidat pentru funcția de cancelar, in alegerile legislative germane din septembrie. ”Este un moment istoric ca dupa 40 de ani de existența a Partidului Verde din Germania,…

- Partidul Verde din Germania a anunțat ca Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, va fi cea desemnata pentru a intra in cursa pentru funcția deținuta acum de Angela Merkel, dupa alegerile din septembrie. De fapt, pentru prima data in istoria lor de patru decenii, Verzii germani au anunțat un candidat…

- Partidul german al Vezilor, aflat în ascensiune de popularitate, îsi nominalizeaza luni, pentru prima data în istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa, citata de Agerpres.Cei…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au înregistrat duminica o înfrângere clara în alegerile regionale desfasurate în doua landuri din vestul tarii, cu sase luni înaintea alegerilor…