- Germania are nevoie de aproximativ 400.000 de imigranti calificati pe an, pentru a atenua deficitul de forta de munca calificata, a afirmat marti Detlef Scheele, seful Oficiului Federal pentru Munca (BA), într-un interviu acordat publicatiei Sueddeutsche Zeitung, transmit DPA și Agerpres."Pentru…

- Piața muncii din Romania se schimba. Noi plecam la alții, alții vin la noi sa munceasca. In cea mai recenta ședința de Guvern din aceasta saptamana a fost aprobat un act normativ foarte important pentru piața forței de munca, dublarea numarului de lucratori nou-admiși pe piața forței de munca in anul…

- Daca esti student, din toamna vei incepe cursurile in format fizic, vei relua interactiunile cu colegii si profesorii, stagiile de practica nu se vor mai desfasura online si, totodata, daca in anul universitar trecut ai stat chiar la ai tai, acum vei reveni intr-o metropola. Ce inseamna acest lucru?…

- Premierul Florin Citu a transmis vineri un mesaj de condoleante si a exprimat solidaritatea cu poporul si Guvern german, in urma inundatiilor din ultimele doua zile in Germania in care si-au pierdut viata zeci de persoane, iar alte sute de persoane sunt disparute sau ranite.

- „Legea privind locațiile fondurilor” din Germania a intrat astazi in vigoare , ceea ce inseamna ca mii de fonduri de investiții instituționale vor fi acum eligibile sa investeasca in Bitcoin și alte active criptografice pentru prima data. Spezialfondurile sunt favorizate de investitorii instituționali,…

- Tot mai mulți angajați iși doresc locuri de munca remote. Pandemia a sadit și mai mult aceasta idee, prin munca de acasa. De ce? Pentru ca, evident, aceasta varianta vine cu o serie de libertați. Prin urmare, viitorul pare ca se indreapta tot mai mult spre munca flexibila și de un spațiu de munca reconfigurat.…

- Potrivit raportului AdEx Benchmark, investițiile in reclame digitale au crescut anul trecut cu 6,3% in Europa, ajungand la nivelul de 70 de miliarde de dolari. Cu o creștere de 34,8%, Turcia a inregistrat cea mai mare creștere la nivel european in privința investițiilor in reclame digitale. Studiul…