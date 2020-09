Stiri pe aceeasi tema

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA. Analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au…

- Criticul lui Vladimir Putin Alexei Navalnii a fost in mod ”indubitabil” otravit cu o neurotoxina din clasa noviciok, a anunțat miercuri guvernul de la Berlin. Agentul neurotoxic a folosit in trecut in mai multe tentative de asasinare a unor personaje incomode pentru Kremlin.Testele realizate dupa sosirea…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit. Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata…

- Medici germani au anuntat luni ca investigatiile medicale efectuate opozantului rus Alexei Navalnîi indica o posibila otravire a acestuia cu un fel de inhibitor de colinesteraza, desi substanta specifica înca nu este cunoscuta, scrie Reuters.Potrivit agentiei Reuters, exista cinci elemente…

- Autoritatile germane suspecteaza ca Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse adus in coma in Germania, a fost otravit, afirma Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Berlin.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) "Suspiciunea este ca domnul Aleksei Navalnii…

- Rusia și-a dat acordul ca opozantul Aleksei Navalnii sa fie transferat la un spital din Berlin, dupa ce soția acestuia a trimis o scrisoare Kremlinului, scrie Reuters. Vineri dupa-amiaza, medicii ruși și-au dat acceptul ca Navalnii sa fie preluat de medicii germani și dus la Berlin, dupa ce anterior…

- Reprezentanții lui Alexei Navalnîi cer autoritaților ruse sa nu se amestece în pregatirile desfașurate pentru transferul liderului opoziției la un spital din strainatate, dupa ce ar fi fost otravit și se afla la reanimare, scrie Guardian. În primele ore ale dimineții de vineri,…

- Medicii ruși se luptau joi pentru a „salva viața” opozantului Alexei Navalnîi, plasat în terapie intensiva într-un spital din Siberia, dupa cei s-a facut rau la bordul unui avion, anturajul sau acuzând ca a fost otravit, relateaza AFP.Alexei Navalnîi, unul…