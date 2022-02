Gerhard Schroeder, un personaj controversat: Fost cancelar al Germaniei, prieten cu Putin și șef la Gazprom Gerhard Schroeder, fostul cancelar al Germaniei in perioada 1998-2005, a fost numit in consiliul de supraveghere al gigantului rus Gazprom, a anuntat compania de gaz detinuta de statul rus, relateaza DPA. El mai ocupa pozitii inalte, insa, și in alte companii rusesti. Fostul cancelar, in varsta de 77 de ani, este un social-democrat si prieten al presedintelui rus Vladimir Putin, iar mulți l-au numit chiar propagandistul lui Putin. Legaturile sale cu Rusia sunt deseori motiv de controversa, inclusiv in cadrul propriului partid, care acum conduce o noua coalitie de guvernare.Numirea in consiliul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Gerhard Schröder a fost numit în consiliul de supraveghere al gigantului rus Gazprom, a anuntat vineri compania de gaz detinuta de statul rus, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Schroeder, care a fost cancelar al Germaniei în perioada 1998-2005, este un social-democrat…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- Germania este pregatita sa ia in calcul oprirea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei.

- Presedintele Joe Biden l-a avertizat, in doua telefoane, pe Vladimir Putin despre consecinte grave daca zeci de mii de trupe ruse adunate la granita cu Ucraina ar fi pregatite pentru o invazie terestra. Sanctiunile ar putea include cercul interior al lui Putin, anularea conductei Nord Stream 2 catre…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi, la Antena 3, ca prețul gazelor naturale a avut scaderi și creșteri bruște și ca estimarile sale sunt ca in aprilie prețul va scadea. „Estimez o scadere a pretului gazului natural, din ianuarie. Ma astept ca in perioada primavara-vara, inclusiv…

- Germania a suspendat miercuri difuzarea prin satelit a canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), in absenta unei licente valide, provocand iritarea Moscovei, care a amenintat cu represalii, informeaza AFP. La 15 zile dupa instalarea guvernului condus de Olaf Scholz, subiectele…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis joi un mesaj de ramas bun fostului cancelar german Angela Merkel cu ocazia plecarii de la conducerea guvernului german, în care i-a multumit pentru "atâtia ani de cooperare fructuoasa", a informat Kremlinul într-un comunicat, citat…

- Noul cancelar german Olaf Scholz a amenintat miercuri cu posibile "consecinte" pentru gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, in cazul invadarii teritoriului Ucrainei de trupele ruse, in timp ce Ministerul francez de Externe a transmis Moscovei ca un astfel de…