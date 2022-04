Stiri pe aceeasi tema

Consultantul politic Anton Pisaroglu a postat, pe pagina oficiala de Facebook, o analiza despre situația actuala din Ucraina și despre atitudinea președintelui Zelensky fața de romani și de eforturile de ajutorare a refugiaților care vin in Romania.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu spune ca daca ar avea de ales intre a fi de partea Americii sau a Rusiei, ar susține Rusia. Vintu spune ca Zelenski e manipulat de Joe Biden și ca SUA este cauza marilor probleme cu care se confrunta și Romania și Ucraina.

Orice marfa care intra in Ucraina, pe care Rusia o va considera militara, va deveni ținte legitime ale Rusiei, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Yair Lapid, va face, in urmatoarele zile, vizite in Romania si Slovacia, state care au granita comuna cu Ucraina si primesc refugiati. Lapid se va intalni, duminica, la Bucuresti, cu premierul Nicolae Ciuca si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si va merge…

Consultantul politic Anton Pisaroglu a analizat, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, actuala situație din Ucraina, mișcarile și planurile Rusiei, precum și consecințele pentru Europa și pentru Romania. In opinia consultantului roman, Europa va fi asaltata de valuri de refugiați, atat dinspre…

Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax.

George Simion ataca politica internaționala cu un nou consultant politic: Anton Pisaroglu, care se va ocupa de consolidarea relațiilor pe plan internațional ale partidului AUR, in special cu Bruxelles, Statele Unite și Israel.

Klaus Iohannis se afla la Bruxelles, unde participa la reuniunea informala a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei. Iohannis ii transmite Rusiei ca Romania și colegele din NATO și UE sunt gata sa reacționeze, in cazul unui atac.