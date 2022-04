George Rizescu a fost, dupa 1990, senator F.D.S.N de Argeș și subprefect, dar pasiunea pentru scris o are din tinerețe. De fapt, are doua pasiuni – scrisul și politica. Dupa ce a plecat din PDSR, a creat Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu”. Din 2018 s-a inscris in P.N.Ț.C.D. și s-a mutat la București pentru […]