Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de trei ani care a fost infiata, a fost salvata de mama sa adoptiva care i-a donat o bucata din ficatul ei. O fetița de trei ani a primit o noua șansa la viața dupa ce mama adoptiva i-a donat o bucata din ficatul ei. O fetita de 3 ani si 7 luni, care a fost infiata, a fost salvata de mama sa…

- Peste 100 de milioane de lei au fost cheltuiți in Romania in perioada 2019-2023 pentru reclame pe teme politice, electorale și sociale pe Facebook, Instagram, Google și Youtube, potrivit unor rapoarte publicate miercuri de think thank-ul Expert Forum (EFOR). Peste jumatate din banii cheltuiți pe publicitate…

- Ronald Gavril a recunoscut public relația de iubire cu Anamaria Prodan, relație pentru care a fost felicitat de Daniel Ghița. Indragostiții au petrecut Revelionul impreuna, in America. Anul 2024 a venit cu o mare veste privind viața amoroasa a Anamariei Prodan. Impresara e intr-o relație cu Ronald Gavril,…

- Diana Munteanu a atras atenția cu cele mai noi fotografii postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea matinalului de weekend de la Antena 1 se bucura la inceput de an de o vacanța in Maldive. Diana Munteanu a parasit Romania inainte de Anul Nou. Aflata in concediu de la Antena 1, prezentatoarea…

- O fetita din Brasov a ajuns intr-un spital din Bucuresti cu rani grave la ochi, dupa ce o petarda i-a explodat in fața. Distractia de Revelion s-a terminat la spital pentru multi copii care s-au jucat cu petarde si artificii . O fetita din Brasov a fost dusa la Bucuresti cu rani grave la ochi, iar un…

- Catalin Botezatu, in varsta de 57 de ani, a luat o decizie importanta in prag de sarbatori. Designerul va parasi in curand Romania și va pleca in America, acolo unde va sta cel mai probabil o luna. Catalin va petrece Revelionul in Miami, dar va bifa și alte locuri din America. Catalin Botezatu va ajunge…

- Din 24 noiembrie filmul „Miami Bici 2” va aparea in cinematografele din Romania. „Miami Bici 2” este cel mai scump film independent romanesc facut vreodata, filmat in Los Angeles, Miami și Las Vegas, cu participarea unora dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Baimareanul Michael Dolha este producator…