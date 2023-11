Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca obiectivul sau in timpul intrevederii pe care o va avea cu omologul sau chinez Xi Jinping in aceasta saptamana va fi reluarea comunicarii normale intre Washington si Beijing, inclusiv a contactelor la nivel militar, relateaza

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu Xi Jinping in China in aceasta saptamana, in incercarea de a aprofunda un parteneriat consolidat intre cei mai mari concurenti strategici ai Statelor Unite. Este prima deplasare in acest an in afara spatiului fostei Uniuni Sovietice pe care o face liderul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat duminica (10 septembrie) ca președintele chinez Xi Jinping “se confrunta cu provocari dificile” din cauza incetinirii economice actuale a țarii și a creșterii șomajului. “Una dintre principalele prevederi economice ale planului sau nu funcționeaza deloc acum”,…