Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Andreea Balan și George Burcea capata amploare, iar actorul a ieșit la atac impotriva fostei sale soții. Acesta a avut declarații dure despre problemele care l-au impins sa ceara o ordonanța președințiala, pentru a putea vorbi cu cele doua fiice ale lui, noteaza click.ro. Deși cei doi…

- Andreea Balan și George Burcea sunt din nou in scandal, iar subiectul principal sunt cele doua fetițe. Actorul a intentat o ordonanța președințiala și in nici 30 de zile a obținut caștig de cauza, potrivit cancan.ro.George Burcea a plecat in America in urma cu cateva luni și a vrut sa pastreze tot timpul…

- Andreea Balan este foc și para dupa ultima mișcare a lui George Burcea, aceea de a cere ordonanța președențiala pentru a fi lasat sa vorbeasca la telefon cu fetele lor. Actorul a și obținut un astfel de drept in instanța, insa Andreea Balan il contrazice și susține ca nu l-a oprit nimeni sa ia legatura…

- Alexandra Dragnea e fiica lui Liviu Dragnea din casnicia cu Bombonica, soția de care a divorțat in anul 2015. Tanara, care a studiat și jurnalismul, se dedica acum lumii filmului, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu pentru Fanatik.Fiica lui Liviu Dragnea a urmat in anul 2016 un workshop ținut de Ivana…

- Andreea Antonescu, in varsta de 40, a plecat in America, pentru a fi alaturi de fiica ei cea mare, Sienna. Duminica, 21 mai, artista a postat pe contul de socializare imagini, alaturi de care a scris un mesaj emoționant.„Astazi o serbam pe minunata mea Sienna, in avans, ziua ei fiind peste 3 zile! Numai…

- Imagini din vacanța familiei Maruța in Dubai. Anul acesta, Catalin Maruța, Andra și cei doi copii ai lor, David și Eva, petrec Paștele la mare departare de Romania, chiar in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. In urma cu cateva zile, intreaga familie s-a imbarcat intr-un avion cu destinația Dubai. In alți…