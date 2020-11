George Burcea, mărturisiri ÎN PREMIERĂ. Motivul şocant pentru care S-A DROGAT George Burcea a marturisit intr-un interviu acordat pentru Ok!Magazine motivul pentru care a consumat droguri in acea seara, dar și modul in care a fost prins de poliție. "Da, am avut un moment in care eram destul de pierdut emotional din cauza problemelor de acasa, dar de acolo si pana la dependenta, cum a scris presa, e cale lunga. Politia stia acest lucru de la Andreea, nu ca m-ar fi filat, cum s-a scris de nenumarate ori. Punctul culminant al separarii a fost anul trecut, cand incercand sa fac aceasta carte, mi s-a spus ca proiectele mele sunt de rahat, mici si nesemnificative, iar… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie, George Burcea a fost prins de polițiști conducand sub influența drogurilor. Pana acum, actorul nu a dat detalii exacte despre ce s-a intamplat atunci, insa susține ca fosta soție este cea care a anunțat poliția in acea seara. Intr-un interviu pentru OK! Magazine, fostul concurent…

- George Burcea a vorbit deschis despre consumul de droguri și despre episodul in care a fost prins de poliție drogat la volan. A facut-o fara ironie și, mai ales, fara ura, intr-un interviu pentru revista OK! Magazine, noteaza click.ro. Actorul a explicat și de ce Andreea Balan a ales sa puna atunci…

- "Primul lucru pe care l-am afirmat cand au inceput filmarile a fost: “Eu nu am venit aici sa ma indragostesc!”. Și uite cum viața, sau mai bine spus Ferma, te ia prin surprindere. Nu cred ca se aștepta nimeni la un asemenea parcurs, dar tocmai asta cred ca e farmecul. George Burcea a fost…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- “Fosta soție nu știe ca sunt aici, i-am spus ca plec la niște filmari in Bulgaria pentru o luna, o luna jumate, cel puțin. Nu prea i-a convenit, pentru ca avea și ea filmari. A ramas destul de șocata sau suparata, probabil. N-am putut sa-i spun, pentru ca, fiind la un alt trust, ma gandeam. Nu ma…

- George Burcea le-a cucerit pe femeile din „Ferma. Orașeni vs Sateni”, acolo unde este concurent. Viviana Sposub și Anna Lesko il lauda ca muncește mult și ii iau apararea in disputa cu fosta soție, Andreea Balan, potrivit click.ro. Deși recunoaște ca, personal, nu a avut nimic de imparțit cu ea, vazandu-se…

- Andreea Balan pare sa isi refaca deja viata amoroasa, iar George Burcea se ocupa in special de viata sa profesionala. Actorul si cantareata s-au "impuns" o vreme dupa ce a iesit la iveala ruptura, insa acum de dragul fetitelor lor vorbesc cu respect unul despre altul. George Burcea a oferit…