- Fostul bachetbalist Michael Jordan a anuntat, vineri, ca va dona 100 de milioane de dolari in urmatorii zece ani unor organizatii care lupta impotriva discriminari rasiale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Anuntul vine in contextul protestelor din SUA fata de rasism si de brutalitatea politiei,…

- Gigantul chinez al internetului Tencent Holdings discuta o investitie de 200 de milioane de dolari in Warner Music Group, inainte de oferta publica initiala a companiei de inregistrari, potrivit unui articol publicat vineri de Wall Street Journal, citat de Reuters, potrivit news.ro.Warner…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a devenit cea mai bine platita sportiva din toate timpurile, depasind-o pe rivala sa din circuitul WTA, americanca Serena Williams, a anuntat revista Forbes. In 2019, Naomi Osaka a castigat 37,4 milioane de dolari, din premiile obtinute in urma participarii la…

- Grupul american Uber Technologies Inc a dezvaluit joi, pentru prima data, cat de mult a cheltuit pentru a-i sprijini pe soferii sai si pe cei care livreaza mancare, in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare pe blogul companiei se arata ca Uber…

- Grupul MOL a inregistrat, in primele trei luni ale anului, o pierdere neta de 152 de milioane de dolari, in timp ce cheltuielile de capital au fost reduse cu peste 25%, arata rezultatele financiare ale companiei, publicate joi.Conform sursei citate, pierderea neta raportata in T1 din 2020…

- Gaz-System, compania care administreaza reteaua de gazoducte din Polonia, a semnat un acord in valoare de 280 de milioane de dolari cu grupul italian Saipem pentru constructia unui gazoduct care sa faca legatura intre Polonia si Danemarca via Marea Baltica, a anuntat luni presedintele Poloniei, Andrzej…

- Paul Radu (43 de ani), co-fondator Rise Project, a castigat un premiu de 1,5 milioane de dolari in domeniul antreprenoriatului social, aceasta fiind cea mai mare suma primita de un jurnalist roman.