- Finala editiei 2024 a competitiei Copa Libertadores va fi "cea mai bine platita din lume", cu un premiu de 23 de milioane de dolari pentru campioana, a anuntat luni presedintele Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, citat de EFE, potrivit Agerpres. "Finala Cupei Libertadores…

- Stațiunile de schi din SUA au pierdut 5 miliarde de dolari din 2000 pina in 2019 ca urmare a schimbarilor climatice, a relatat Associated Press, citind un nou studiu. Intre timp, pierderile lor ar putea fi de aproximativ 1 miliard de dolari pe an in anii 2050, in funcție de cit de mult se reduc emisiile,…

- Administrația SUA a salutat, marți, relațiile cu Polonia, in contextul intalnirii președintelui Joe Biden cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, și cu premierul Donald Tusk, anunțand un credit direct de doua miliarde de dolari acordat Varșoviei și asistența militara de 300 de milioane de dolari pentru…

- Echipa de campanie a președintelui Joe Biden a transmis, duminica, ca a strans 10 milioane de dolari in cele 24 de ore de dupa discursul inflacarat privind Starea Uniunii, in care l-a acuzat pe Donald Trump ca amenința democrația și ca a torpilat un proiect de lege pentru a rezolva problemele imigrației…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus vineri o garanție de 91,6 milioane de dolari la un tribunal federal din New York, pentru a putea face apel la condamnarea in procesul de calomnie intentat de scriitoarea E. Jean Carroll, arata un document judiciar consultat de AFP, noteaza Agerpres.

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…

- Un apartament futurist de 260 de metri patrati cu trei camere si un dressing de peste 50 de metri patrati: apartamentul privat parizian al creatorului de moda german Karl Lagerfeld, decedat in februarie 2019, va fi scos la licitatie in 26 martie, a anuntat marti biroul notarial insarcinat cu vanzarea,…

- Prețul petrolului ușor azer pe baza de CIF in portul italian Augusta pe 22 ianuarie a crescut cu 1,11 dolari fața de cifra anterioara și s-a ridicat la 86,16 dolari pe baril, a raportat marți Trend, citand o sursa din industria petrolului si gazelor, scrie trend.az.La baza FOB din portul turc Ceyhan,…