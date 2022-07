Generații de copii au fost exploatate sexual mai bine de 40 de ani! Scriu și ma cutremur. O banda de pedofili și exploatatori sexuali a reușit ca, vreme de zeci de ani, sa drogheze, sa violeze, sa exploateze sexual, a se citi sa prostitueze, peste o mie de copii, in principal fete! Nu, nu, am zis bine zeci de ani, și nu zece ani, cum poate ați crezut ca am vrut sa scriu. Mai precis peste 40 de ani! Autoritațile tac. Neputincioase? Nepasatoare? Sunt și ele implicate? Tac, deși s-au tot facut de-a lungul timpului reclamații. Ba, mai mult, organele de cercetare i-au gasit pe minorii exploatați sexual vinovați! Potrivit anchetei IICSE, declanșata in urma unei anchete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) atrage atenția asupra pericolului de intrerupere a vaccinarii copiilor la medicii de familie odata cu transferul datelor și punerea in funcțiune a noului Registru Electronic Național de Vaccinare (RENV). Problema o reprezinta imposibilitatea de a introduce…

- Piata din Romania este invadata de pungi de plastic biodegradabil false, care se transforma in microplastic, un praf care ajunge apoi in organismul oamenilor, a afirmat, miercuri, Constantin Oprean, presedintele Asociatiei Patronale a Producatorilor de Mase Plastice (ASPAPLAST). „Plasticul trebuie reutilizat…

- O ancheta este in curs de desfasurare dupa piratarea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei britanice, a anuntat duminica Ministerul Apararii, noteaza AFP. „Avem cunostinta despre spargerea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei, iar o ancheta este in desfasurare. Armata ia foarte in serios…

- Volodimir Zelenski a semnat miercuri, 4 mai, un decret special, prin intermediul caruia l-a numit in funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar in Romania pe Igor Prokopciuk. Potrivit unui CV online, acesta și-a inceput cariera in 1992 ca atașat la Departamentul de Informații al Ministerului…

- Abandonul școlar a afectat generații intregi in Romania, iar problema nu este de ieri, de azi. Lipsa de acțiune a guvernelor a condamnat elevii romani la o viața fara oportunitați de angajare, fara șanse egale, și le-a rapit dreptul de a incerca macar sa iși depașeasca condiția. Sistemul de invațamant…

- Garile și infrastructura feroviara au devenit o ținta cheie pentru forțele ruse din Ucraina, transmite BBC. Liniile feroviare sunt cruciale atat pentru aducerea de provizii, cat și pentru evacuarea civililor in țarile limitrofe, cum ar fi Polonia. Luni dimineața au fost atacate cinci stații din centrul…

- Lola-Rose Raine din Anglia are trei ani. Ea a fost in coma indusa dupa ce a fost diagnosticata cu insuficiența hepatica. Salvarea a venit de la tatal ei de la care a primit o porțiune de ficat. Povestea micuței Lola este prezentata de Sky news. Lola-Rose este unul din cei 108 copii cu o forma de hepatita…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, ne explica de ce romanii nu se dau in vant pentru folosirea cardurilor bancare și se simt mult mai bine cu banii cash in buzunar. Un studiu lansat recent, arata ca in Marea Britanie, tranzacțiile cu cardul au crescut cu aproape…