Eugen Tudose este unul dintre mulții romani stabiliți in Marea Britanie. Dar, in același timp, este cel care spala mașinile Regelui Charles. Eugen Tudose a ajuns in Anglia acum șapte ani. „La inceput mi-a fost foarte greu. Ajunsesem aici cu doar 100 de lire in buzunar. In primele doua saptamani am dormit pe scaunele din […]