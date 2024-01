”Gena poftei”, mutația genetică ”vinovată” de kilogramele în plus! In urma unei cercetari, derulate la Universitatea Cambridge , autorii au ajuns la concluzia ca, in cazul unor persoane, kilogramele in plus sunt datorare unei mutații genetice. Este vorba despre mutația MC4R, botezata ”gena poftei”, care favorizeaza creșterea apetitului mai mult pentru alimentele grase, decat pentru dulciuri. Aceeași mutație este implicata in apariția obezitatații, dar și a altor patologii legate de obezitate, cum sunt diabetul de tip 2 și hipertensiunea. Chiar daca doua persoane – dintre care una este purtatoarea mutației MC4R – consuma aceeași cantitate de calorii , persoana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

