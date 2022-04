Deocamdata, Gazprom nu a oferit niciun raspuns autoritaților de la Chișinau, astfel livrarile de gaze naturale din 1 mai sunt sub semnul intrebarii. In cazul intreruperii livrarilor de gaz, Republica Moldova va cumpara gaz de pe piața. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul unei conferințe de presa. „Dupa mai multe scrisori trimise de catre Moldovagaz și minister privind datoria malului drept al Nistrlui nu avem niciun raspuns pana la acest moment. Pana la 1 mai ar fi trebuit clarificate volumul datoriei și modalitatea de plata. Indiferent…