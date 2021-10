”In ritmul in care creste concentratia gazelor cu efect de sera, cresterea temperaturii la sfarsitul secolului va fi cu mult mai mare decat obiectivele Acordului de la Paris (de lupta impotriva modificarilor climatice), adica de 1,5-2°C peste nivelul preindustrial”, avertizeaza secretarul general al OMM Petteri Taalas, la publicarea Buletinului Anual cu privire la gazele cu efect de sera. ”Suntem foarte departe de obiectiv”, subliniaza el. INCIDENTA PANDEMIEI, NULA In acest buletin, OMM arata ca principalele trei gaze cu efect de sera au atins un varf in 2020. Nivelurile cresterii anuale a concentratiei…