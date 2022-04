Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va merge pana la urma direct la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Spania, formatie calificata direct pe teren, a fost descalificata azi de catre World Rugby dupa ce l-a folosit pe sud-africanul Gavin van den Berg. Eligibilitatea sportivului a fost contestata chiar de FR Rugby.…

- Ministerul algerian al Energiei a amenintat miercuri ca va rupe contractul de furnizare de gaze Spaniei daca aceasta din urma il va directiona "spre o destinatie terta", intr-un context de tensiuni diplomatice cu Madridul si Marocul privind Sahara Occidentala, noteaza AFP, conform AGERPRES. Fii…

- Italia este in cautare de soluții alternative la gazele rusești, ajungand in Algeria pentru a negocia un acord pentru gaze naturale.Premierul Italiei, Mario Draghi, va vizita luni Algeria pentru a semna un acord de crestere a importurilor de gaze naturale, potrivit unor surse, in timp ce Roma isi intensifica…

- Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albarez, a declarat ca Madridul nu va furniza Ucrainei tipuri grele de arme, cum ar fi tancuri sau avioane. Acest lucru a fost relatat de Europa Press. Totodata, diplomatul a dat asigurari ca Madridul nu va renunța la alte masuri de sprijinire a Kievului. „Spania…

- Douazeci și cinci de copii ucraineni bolnavi de cancer, care au fugit din cauza razboiului din țara lor, au venit, vineri, la bordul unui avion al forțelor aeriene spaniole din Polonia spre Madrid, unde vor primi tratament, a anunțat Ministerul spaniol al

- Partidul Popular (dreapta) s-a situat pe primul loc fara a obtine majoritatea absoluta duminica in Castilia si Leon, in centrul Spaniei, dupa alegerile regionale anticipate marcate de un puternic avans al partidului de extrema dreapta Vox, noteaza AFP. Potrivit rezultatelor aproape finale, Partidul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va trebui optimizat, insa Romania nu trebuie vaduvita de banii din PNRR dar nici de reformele pe care le prevede Planul pentru ca suntem in decalaj major fata de economia europeana, considera ministrul Finantelor, Adrian Caciu. El a precizat ca vor…

- Ministerul de Interne investigheaza experti de la Comisia de Reglementare a Energiei si Apei (EWRC), a declarat ministrul de interne Boiko Raskov ziaristilor dupa o reuniune a Consiliului de Ministri. El a fost intrebat de reporteri despre stadiul anchetei asupra Bulgargaz pentru posibile vanzari…