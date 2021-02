Gata! Lidl tour din România se închide la 1 martie Lidl Tour, magazinul online de vacante al discounterului german Lidl, isi inceteaza activitatea in Romania de la 1 martie 2021 din cauza efectelor pe care pandemia de Covid-19 le-a avut asupra industriei. „Incepand cu 1 martie 2021, ca urmare a contextului global actual nefavorabil calatoriilor, Lidl Tour isi va inceta activitatea in Romania”, spun reprezentantii companiei. Discounterul german Lidl a intrat in 2016 pe piata locala de turism prin lansarea magazinului online de vacante Lidl Tour. Acesta a ajuns la 25.000 de clienti in primii trei ani de activitate. Ulterior compania nu a mai oferit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

