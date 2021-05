Gata cu incertitudinea! La FCU comandă Mutu! Dupa cateva zile bune de incertitudine, oficialii nou promovatei FCU Craiova au parafat contractul cu Adrian Mutu. Fostul decar al naționalei Romaniei a semnat un contract valabil doua sezoane. „Briliantul“ va incasa lunar un salariu de 14.000 de euro. Cunoscut mai mult pentru activitatea prolifica de fotbalist, dar și pentru viața particulara zbuciumata, Adrian Mutu (42 de ani) se afla abia la cea de-a patra provocare ca antrenor. Pana acum el a mai antrenat-o pe FC Voluntari, Al Wahda (echipa a doua) și naționala de tineret a Romaniei, pe care a calificat-o la Euro 2021. La FCU Craiova au mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

