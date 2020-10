Gata! Apare tratamentul pentru COVID. Eli Lily are deja anticorpi funcționali Compania farmaceutica Eli Lilly a solicitat miercuri autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii din SUA sa autorizeze in procedura de urgenta monoterapia sa cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, intentionand ca solicite luna viitoare o aprobare similara pentru o terapie combinata, cu doua dintre medicamentele sale cu anticorpi, transmite Reuters. Producatorul de medicamente a anuntat miercuri date pozitive ale unui studiu clinic de faza medie referitor la o terapie combinata cu anticorpi, care a ajutat la reducerea perioadelor de spitalizare si a vizitelor la urgenta ale pacientilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

