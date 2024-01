Gasca Zurli in cinematografele Happy Cinema din tara!

Stiri pe aceeasi tema

- La intalnirea lui Grindeanu cu Kathleen Kavalec a luat parte și George Tsunis, ambasadorul grec de la București. Ministrul petrecareț al Transporturilor blocate anunța ca Proiectul Via Carpatia, menit sa uneasca infrastructura dintre Cele Trei Mari, va fi dus la bun sfarșit de țara noastra. Grindeanu…

- Potaissa Turda va evolua in cel mai vestic oraș al țarii, Sannicolau Mare, in turul I al Cupei Romaniei de handbal masculin. Adversara Turzii va fi Unirea Sannicolau Mare, echipa care se afla pe locul 6 in clasamentului seriei A din liga a doua, cu doar trei victorii in cele 14 disputate pana acum.…

- Un al doilea cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, la puțina vreme dupa ce avusese loc un cutremur cu magnitudinea de 4,3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis…

- Seismul a avut loc in dimineața zilei de duminica, 24 decembrie, la ora 8.06 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Inițial, specialiștii au anunțat o magnitudine de 4 pe scara Richter, care a fost revizuita apoi la 4,2.Cutremurul a avut…

- Lanțul de cinematografe HAPPY CINEMA, prezent in București, Focșani, Alexandria, Buzau, Vaslui, Botoșani, Bacau și Bistrița, se extinde cu 4 cinematografe noi in țara (București și Slobozia) și unul in Republica Moldova, Chișinau. HAPPY CINEMA, brand cu capital 100% romanesc, iși consolideaza poziția…

- Cutremur in Romania, astazi, 13 noiembrie 2023. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 13 Noiembrie 2023, la ora 07:19:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur…

- Echipa de handbal masculin CS Minaur va juca maine, 11 noiembrie, cu CSM Bacau, joc din cadrul etapei cu numarul 9 din actuala ediție de campionat. Pentru echipa noastra urmeaza un tur de forța, cu cate doua meciuri pe saptamana. Vor fi meciuri atat din campionat, cat și din cupele europene. Etapa 10…