- Ministrul Mediului Costel Alexe, anunta ca 63 de arbori din Parcul Herastrau au fost taiati fara avize de catre Administratia Domeniului Public Sector 1. Lucrarile de defrisare au fost efectuate inclusiv asupra unor arbori sanatosi. Institutia a fost amendata cu 50.000 de lei si obligata sa replanteze.”Ca…

- Sindicatul National al Garzii Nationale de Mediu doreste sa traga un semnal de alarma asupra faptului ca au trecut trei saptamani de cand Garda Nationala de Mediu nu are inca un comisar general numit in functie. In aceste conditii, activitatea institutiei este serios afectata si risca sa intre in blocaj…

- Premierul Ludovic Orban a facut joi noi numiri la mai multe ministere si institutii, deciziile fiind publicate in Monitorul Oficial.Teodor Tiberiu Alin Ion este noul vicepresedinte al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Citește și: Pretul unui metal, folosit pentru a reduce emisiile…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat de curand ca va trimite corpul de control din subordine, urmand ca miercuri dimineata sa se deplaseze personal in Padurea Baneasa pentru a evalua modul in care este exploatata aceasta padure. Actiunea vine dupa ce mai multe organizatii de mediu au acuzat taierea…

- In urma cu o luna, in mass media au aparut o serie de informatii despre legaturile dubioase pe care actualul sef al Garzii Nationale de Mediu, Gabriela Dorojan, le-ar avea cu o serie de oameni de afaceri care actioneaza in domeniul tratarii deseurilor periculoase. Sub protectia anonimatului, surse apropiate…