- Barbat din Alba Iulia, cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, la Teiuș. Ce nereguli a descoperit Poliția Un barbat din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a fost identificat in trafic, la Teiuș. Acesta conducea un autoturism, cand a fost oprit pentru control, de catre polițiști. Potrivit…

- O descoperire alarmanta facuta de inspectorii sanitar-veterinari a dus la masuri urgente luate in mai multe centre comerciale. Produsul retras din mai multe magazine din Romania conținea un ingredient in concentrație cu mult peste doza admisa. Ce au descoperit inspectorii in timpul unui control Operațiune…

- Intr-o ampla operațiune de supraveghere a pieței, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Satu Mare a desfașurat, pe parcursul anului 2023, un total impresionant de 1.632 de inspecții. Aceste acțiuni au avut ca ținta o gama variata de 1585 de agenți economici din intreaga regiune.…

- O mama a parasit, sambata seara, Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani dupa ce a observat un gandac pe peretele salonului in care era internata alaturi de copilul sau. Gandacii colcaie in saloanele Secției de Pediatrie a Spitalului Județean Botoșani, unde copiii…

- O mamica de 20 de ani a postat imagini cu gandaci care se plimba pe paturile și pereții saloanelor din Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Botoșani, scrie Monitorul de Botoșani. Femeia s-a aratat șocata de condițiile in care sunt tratați copii. Citește și: Incredibila drama a unei familii cu 13…

- FOTO: Selgros Alba Iulia, amendat de Protecția Consumatorului. Ce nereguli au descoperit inspectorii Magazinul Selgros din Alba Iulia a fost controlat de inspectorii OPC Alba, iar in urma controlului au fost date amenzi de 120.000 de lei. Rezultatul controlului a fost comunicat de reprezentații CJPC…

- Opt copii cu varste intre 3 si 7 ani sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de botulism. Doi dintre ei au nevoie de monitorizare permanenta. ”Botulismul este o intoxicatie severa cauzata de toxina botulinica produsa de bacteriile Clostridium botulinum.…