Gaming Top 10: Care sunt cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din România după cifra de afaceri Pentru prima oara in istoria industriei de game development din Romania, cifra de afaceri inregistrata de cele peste 100 de studiouri care activeaza local a depașit 200 milioane de dolari, conform studiului anual al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA). In industria in care activeaza peste 6000 de specialiști, 74.2% dintre studiouri sunt dezvoltatoare de jocuri video (originale sau IP-uri licențiate), in timp ce 12.1% furnizeaza servicii de quality assurance, localizare și outsourcing creativ. 10.3% din studiouri activeaza și ca publisheri pentru propriile jocuri iar 3.4%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

