- Anul al doilea al pandemiei care a rasturnat ordinea lucrurilor in existența societații in ansamblul sau este pe sfarșite. Sportul a fost marcat de o asemenea rasturnare in mod aproape devastator in 2020, cu ceva indulgența in 2021. Și anul trecut, dar și in acest an, oamenii care dau viața și consistența…

- Concursul interjudețean a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute Clubul Elevilor Sportivi Adjud, la prima participare intr-o competiție oficiala! Cupa de Iarna de la Bacau a reprezentat momentul in care Clubul Elevilor Sportivi Adjud, entitate nou inființata, prin care sunt reașezate in ordinea fireasca…

- Adjudenii de pretutindeni pot urmari live activitațile și modul cum arata Targul Craciun de la Adjud, organizat pentru prima data in acest an. Municipalitatea a instalat o camera web care surprinde toata activitatea din Piațeta „Ion Dichiseanu” – https://bit.ly/3yI5tl5 . Aceasta este prima din cele…

- Derbiurile ultimei etape a turului Superligii Vrancei au fost caștigate de liderii celor doua grupe. La Adjud, in grupa A, in partida cu formația locala CSM 1946, Victoria Gugești a deschis scorul prin Florentin Manaila, a fost egalata de Ștefan Neagu, dar a gasit resursele pentru a obține toate cele…

- La festivitatea de premiere au participat doua mari personalitati ale judetului nostru: actrita Roxana Lupu, interpreta rolului principal din filmul artistic „Regina Maria“, din care au fost prezentate secvente, si campionul olimpic Alin Moldoveanu Dupa ce in presa locala a fost pe larg prezentat…