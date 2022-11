Stiri pe aceeasi tema

- Infanteristul rus Nikolai Pasenko a fost ranit in razboiul din Ucraina, dupa ce o grenada, trasa de un lansator automat, i-a rupt coastele și i-a deteriorat un plaman inainte de a se bloca langa coloana vertebrala, chiar sub inima, informeaza ziarul rusesc „ Zvezda ”. „Nu am ințeles ce s-a intamplat.…

- Condițiile sunt extrem de grele pe frontul din Ucraina. Așa ca, pentru a manca la fel ca acasa, militarii ucraineni au gasit un mod cu totul inedit de a-și prepara șnițele: au inlocuit clasicul ciocan de bucatarie cu o grenada fara focos. Imaginile din bucataria improvizata in tranșee au devenit virale…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aproape 65.000 de rusi au fost ucisi de la invadarea Ucrainei, in 24 februarie. Aceasta cifra este mult mai mare decat estimarea oficiala a Moscovei – publicata pe 21 septembrie – de 5.937 de morti, conform The Guardian. „Pierderile totale ale…

- Fondul Monetar International (FMI) va debloca 1,3 miliarde de dolari in finantare de urgenta pentru Ucraina prin noul sau instrument de ajutorare pentru a face fata socurilor alimentare, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Acest noua finantare vizeaza „sustinerea Ucrainei…

- Elon Musk a fost aspru criticat dupa ce a propus ca Rusia sa pastreze Crimeea. De asemenea, cel mai bogat om din lume a facut mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Miliardarul Elon Musk a publicat pe rețelele de socializare un sondaj in care le cere urmaritorilor sai sa voteze pentru…

- Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți…

- Un videoclip online arata vehicule militare rusești in interiorul unei camere a turbinelor conectate la un reactor nuclear de la centrala Zaporojie din Ucraina, unde bombardamentele din ultima perioada au alimentat temerile legate de un dezastru nuclear. CNN a geolocalizat și a confirmat autenticitatea…