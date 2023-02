Rusia a trimis primul tanc robot in estul Ucrainei, pentru a contracara atacurile tancurilor Leopard, furnizate de Germania armatei ucrainene. „Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, are ca scop sa infrunte și sa distruga tancurile americane și germane care au fost trimise in Ucraina. Tancul – robot poate „identifica și elimina” țintele cu ajutorul inteligenței artificiale. „Sistemele […] The post GALERIE FOTO Rusia a trimis in Ucraina tancurile-robot, pentru a anihila Leopardurile Germaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .