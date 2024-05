Scandal cu săbii într-o parcare din Vâlcea Scandal cu sabii intr-o parcare din Ramnicu Valcea. Doi soferi s-au luat la cearta pana ce unul dintre ei a scos o sabie din masina si a inceput amenintarile, potrivit observatornews.ro . Din imagini se vede cum barbatul agresiv fuge cu sabia in mana dupa soferul care s-a inchis in masina si a plecat in tromba de la locul scandalului. Cearta ar fi pornit dupa ce unul dintre ei i-ar fi zgariat din greseala masina celuilalt. Incidentul a fost filmat de la balconul unui bloc din zona, iar imaginile au fost postate pe o retea de socializare. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

