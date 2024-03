Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Vrancei anunța ca anul acesta, cea de-a patra ediție a „Zilelor Portului Popular Vrancean” va avea loc in noua cladire din str. Cuza Voda nr. 8 , adica fostul sediu al Tribunalului Vrancea, proaspat reabilitat. In acest moment, se fac pregatiri, respectiv transferul pieselor de patrimoniu de…

- Uniforma școlara nu a disparut cu totul din școli. Deși inca este pentru mulți dintre romani o inițiativa din perioada comunismului, uniforma școlara revine treptat in școli. O astfel de decizie a fost luata și la nivelul școlii din Campineanca unde toți elevii au o ținuta obligatorie. Și pentru a nu…

- Anotimp al renașterii și speranței, primavara iși face mereu o intrare triumfala in viața noastra, inca de la primele ei zile. Fiecare clipa se transforma parca intr-un moment de sarbatoare, ce aduce cu el un soi de bucurie pura in sufletele tuturor. E momentul in care sarbatorim Marțisorul și e momentul…

- Sportivii focșaneni au obținut 20 de medalii – 8 de aur, 5 de argint și 5 de bronz Academia Marinus Focșani s-a clasat pe locul 2 la Campionatul Național de Ju Jitsu proba Ne Waza organizat de Federația Romana de Arte Marțiale la Pitești, in perioada 10-12 februarie. Sportivii coordonați…

- Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzau și-a cinstit marți, 30 ianuarie 2024, ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur. Sfanta Liturghie a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, impreuna…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a organizat ieri, cu ocazia implinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Caravana Unirii. Evenimentul aflat la prima ediție a avut loc la Soveja și a fost realizat de Primaria Soveja in parteneriat cu Muzeul Vrancei. Printre invitații la eveniment…

- Moș Craciun este jandarm! Aceasta a fost mesajul cu care jandarmii vranceni au fost intampinați de copiii din cadrul Asociației Sfanta Sofia din Bolotești in momentul in care au ajuns cu daruri și alimente de baza la aceștia. In cadrul centrului sunt gazduiți copiii proveniți din medii defavorizate,…

- In comuna Dumitrești a avut loc ieri un eveniment cu totul și cu totul aparte, pentru ca s-a deschis primul laborator de cofetarie-patiserie „Ceva Dulce”. Este prima unitate de acest gen de pe Valea Ramnicului, care produce diverse sortimente de prajituri, cozonaci, torturi și alte bunatați dulci pentru…