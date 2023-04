Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii a postat pe Twitter un videoclip ce arata pregatirea tanchiștilor ucraineni pentru utilizarea tancurilor Challenger 2 in lupta, relateaza BBC. Dupa cum spun instructorii, sarcina lor este de a oferi cat mai multe cunoștințe și abilitați in utilizarea tancurilor Challenger…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip realizat de un pilot rus de Su-27 care a facut un survol al dronei MQ-9 Reaper, cu care una dintre cele doua aeronave s-a ciocnit in cele din urma, provocand-o sa se prabușeasca in Marea…

- Administrația Prezidențiala va plati sute de mii de euro pentru deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia și Singapore, cu un avion de lux. Conform Boardingpass.ro, care a publicat pe pagina de Facebook imagini cu aeronava inchiriata pentru vizita oficiala din perioada 4 – 10 martie, Boeingul…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca sambata au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 82.428 de persoane, dintre care 8.103 cetateni ucraineni. „Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 04.03.2023, ora 24.00, la nivel national,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip cu o presupusa execuție a lui Dmitriy Yakushchenko, fost condamnat din Crimeea care a luptat in grupul Wagner. Se presupune ca a fost executat cu un baros. Videoclipul se intituleaza „Videoclip…

- Accesul la reteaua de socializare Twitter a fost restabilit joi in Turcia, dupa ce fusese blocat timp de aproximativ 12 ore la principalii furnizori de telefonie mobila din tara, pe fondul inmultirii criticilor vizand raspunsul guvernului la seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria la inceputul…

- Romanian state-owned company Romgaz and Azeri oil and gas company Socar will sign a new contract for the delivery of natural gas on Friday, according to Euractiv. Azerbaijan delivered the first quantities of natural gas to Romania in January, and the two state-run companies will sign a contract for…

- Ministerul Apararii din SUA nu crede ca Ucraina isi poate atinge obiectivele si sa recupereze pe termen scurt peninsula Crimeea, ocupata de Rusia din 2014, a informat joi publicatia americana Politico, citata de EFE, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, reprezentantii Pentagonului au comunicat…