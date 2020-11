Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul apartamentului in care, in urma cu o saptamana, a avut loc o explozie soldata cu cinci raniti si zeci de persoane evacuate a murit la spital, o scara de bloc fiind in continuare inchisa in vederea realizarii unei expertize tehnice. Prefectul de Galati, Eugen Hristache, a precizat, miercuri,…

- Proprietarul apartamentului in care s-a produs explozia devastatoare din blocul situat in centrul orașului Galați a murit. El fusese transportat la spital in stare grava avand arsuri pe o mare parte a corpului. Vecinii lui nu pot reveni acasa deoarece scara interioara a fost afectata, potrivit Mediafax.Proprietarul…

- Potrivit ISU Galați, o femeie in varsta de 75 de ani a cazut, luni dimineata, de la etajul trei al blocului. In urma caderii de la aproximativ 10 metri inalțime, femeia a suferit un stop cardio-respirator și a ramas fara un braț. Desi femeia a supraviețuit cazaturii, a murit la scurt timp…

- CNews a facut o centralizare a vedetelor care au murit de Covid-19 de coronavirus de la inceputul epidemiei, in luna ianuarie. Muzica Pe 24 martie, marele saxofonist Manu Dibango a murit la varsta de 86 de ani. Poreclit „Papy Groove", el va intra in istorie cu succesul sau mondial „Soul Mokossa".…

- Patru membri ai gruparii palestiniene Jihadului Islamic au murit in explozia ”accidentala” a unei bombe manipulate de catre combatanti din cadrul acestei grupari islamiste, au anuntat marti surse concordante la Gaza, relateaza AFP.Jihadul Islamic, a doua cea mai importanta grupare armata dupa…

- FARA REACTIE… In timp ce reprezentantii SC Euroconturi SRL Suceava sareau cu avocatii pe ziaristi, cu o „somatie” in care invocau dreptul „la imagine si onoare”, exact in aceeasi zi, bietul om accidentat in explozia de la FEPA, isi dadea ultima suflare. Prin urmare, acest caz de accident de munca s-a…

- Zece oameni au murit sambata intr-un incendiu izbucnit intr-un bloc de locuinte din estul Republicii Cehe, a anuntat politia, transmit AFP, APP si Xinhua.Incendiul s-a declansat la etajul 11 al blocului din Bohumin, aproape de granita cu Polonia, potrivit agerpres.ro. Citește și: EXCLUSIV…