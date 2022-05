Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru dintre ele sunt in stare grava dupa ce au fost injunghiate, la Galați. Zeci de persoane s-au luat la bataie, la Ivești, in noaptea de sambata spre duminica, iar unii dintre cei implicați in incaierare au folosit arme albe.

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane sunt in stare grava la spital, dupa ce s-au luat la cearta intr-un balcon, au rupt balustrada acestuia și au cazut de la etajul al treilea al unui bloc din orașul german Monchengladbach.

- Eveniment Doua persoane au ajuns la spital și alte doua, ranite ușor in urma unui accident rutier in localitatea Poeni aprilie 21, 2022 19:21 Joi dupa-amiaza, un eveniment rutier s-a produs pe raza localitații Poeni, fiind implicate doua autoturisme și anunțate initial trei victime. La fața locului…

- 339 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 145 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 3 930 de teste. Din numarul total de cazuri unul este asociat cu contact in afara țarii, din Franța.

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…