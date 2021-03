Galaţi: Două persoane, una minoră, reţinute pentru furturi din locuinţe Doua persoane, intre care un minor de 17 ani, au fost retinute, fiind banuite de comiterea unor furturi din locuinte, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei Municipiului Galati au pus in executare patru mandate de perchezitie la domiciliile a doi tineri banuiti de comiterea unor furturi din locuinte, dar si apartinand unor persoane despre care se detineau date ca ar fi implicate in comercializarea bunurilor furate. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 16/17 februarie, cei doi tineri, de 17 si 19 ani, prin… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

